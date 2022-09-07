Edirne'deki operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler U.K, A.G. ve B.M. hakkında adli işlem başlatıldı.





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