Trakya'daki müze sayısı 17'ye ulaştı

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EDİRNE (AA) - Trakya'daki müze sayısı 2021 yılı itibariyle 17'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, Kültürel Miras istatistiklerini paylaştı.

Buna göre Türkiye'de müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 artarak 519 oldu.



Müzelerin 210 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 309 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Ören yeri sayısı ise 143 oldu.



Edirne'de ise müze sayısı 2021 yılında 13 oldu.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde ikişer müze bulunurken Trakya'da toplam müze sayısı 17 oldu.

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