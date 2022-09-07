AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Uzunköprülü kadınlarla buluştu

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü ilçesinde AK Parti üyesi kadınlar, AK Parti Uzunköprü Kadın Kolları üyeleri ve Uzunköprü ilçesindeki muhtarların eşleri ile bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir tesiste tanışma toplantısı düzenlendi.

İba, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin 20 yılı aşkın süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye tarihine damga vurduğunu söyledi.

Türkiye'nin sanayide, teknolojide, sağlıkta pek çok konuda dünyanın önde gelen ve söz sahibi ülkelerinden olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Bizim için kadının yeri ve her anlamda ülke gelişimine etkisi çok üst düzeydedir. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi 'Kadınlara hak ettiği değeri vermek anayasa ve yasalarımızın bize emridir'. Köylerimizde, ilçelerimizde gereklilikleri, ihtiyaçları en iyi kadınlarımız, yani sizler gözlemlersiniz. Bir kadın, evinde hanesindeki ihtiyaçları ve eksiklikleri bildiği gibi, köyünde, mahallesinde, şehrinde de gerekenleri en güzel gözlemleyen kişidir."

Kadınların düşüncelerinin ve fikirlerini AK Parti hükümeti ve AK Parti Edirne Teşkilatı olarak çok önemli görüldüğünü ifade eden İba, kadınlara her alanda değer vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İba, anne, kadın girişimci, eş gibi sıfatların yanında AK Parti Edirne İl Başkanı sıfatıyla da toplantıda bulunduğunu bu kapsamda parti içerisinde hemcinslerini ve kadınları da temsil ettiğini belirtti.

Toplantıya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Kadın Kolları İl Koordinatörü Fisun Kumbaracı, AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Önder Kuruşar, AK Parti Uzunköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Keleş ve kadınlar yer aldı.





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