Keşan'da "Enerji Park" açılacak

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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yapımına başlanan Enerji Park'taki çalışmaları inceledi.

Helvacıoğlu, çevre dostu uygulamalarla ilçedeki yeşil alanları artırdıklarını söyledi.

Çok amaçlı modern temalı parklar üretmeye devam ettiklerini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni Mahalle'ye kazandıracağımız ve ilçemize çok yakışacak Enerji Park'ta çalışmalara start verdik. Çalışmalarımız tamamlandığında, başta Yeni Mahalle sakinlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza nefes aldıracak bir alanı da ilçemize kazandırmış olacağız. Yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalışıyor, sosyal alanları arttırmaya devam ediyoruz."

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