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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi toplu sünnet programı düzenledi.

Keşan Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde düzenlenen programa 46 çocuk, aileleri, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Keşanlıların her zaman yanında olduğunu belirtti.

Çocukları tebrik eden Helvacıoğlu, "Güzel çocuklarımızın ailelerine, Keşan'ımıza, vatanımıza ve milletimize hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini temenni ediyoruz, her birinin hayatı pırıl pırıl olsun." diye konuştu.

- 9. Dağ Bisiklet Festivali düzenlenecek

Keşan DOÇEK ve Keşan Belediyesi işbirliğinde "Bisikletli Ölümleri Dursun" temasıyla yarın 9. Dağ Bisiklet Festivali düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan ve 10 köyü kapsayacak festivale katılan bisiklet severlerin, arazi şartlarında 130 kilometre pedal çevireceği belirtildi.

Festivalin 11 Eylül'e kadar süreceği kaydedildi.





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