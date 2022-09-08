"İpsala 21. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı" başladı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen "21. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı" açılış programıyla başladı.

Program kapsamında oluşturulan kortej, Atatürk Anıtı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, açılış programında yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle 2 yıldır düzenleyemedikleri festivali yeniden yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ünsal, festivalin, ilçenin en önemli değeri olan pirincin tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Dolu dolu bir program hazırlandığını belirten Ünsal, "Festivalde birbirinden değerli sanatçılarımız sahne alacak. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de güzel bir festival geçmesi temennisinde bulundu.

Açılış programı, halk oyunları gösterisi ve belediye bandosunun konserinin ardından program sona erdi.

Konser, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerin düzenleneceği festival, 11 Eylül'de sona erecek.

Festival kapsamında 9 Eylül Cuma günü "Geleneksel Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri" gerçekleştirilecek.





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