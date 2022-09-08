Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de üzerinde ve otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilde ve şüphelinin üst aramasında üzerinde 3 gram uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüpheli M.S, gözaltına alındı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.