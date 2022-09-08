Kıyık Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı

EDİRNE (AA) - Kıyık Caddesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sokak Sağlıklaştırma Projesi başlatıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesiyle yepyeni bir görünüme kavuşturulan Selimiye Meydanı'nın ardından Kıyık Caddesi'nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi uygulanacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Selimiye Meydan çalışmalarında olduğu gibi Kıyık Caddesi'nde de güzel izler bırakacaklarını belirtti.

Edirne'de her bir meydan ve her bir sokağı hak ettiği görünüme kavuşturacak projelere imza atmaya devam edeceklerini aktaran İba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hak ettiğimiz Edirne için güzelleştirmeye devam edeceğiz. Selimiye Meydanımızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla kente yakışır görünüme kavuşturduk. Hem bölge esnafımızdan hem de gelen misafirlerden çok olumlu dönüşler oldu. O harabe ve mezbelelik görüntüden eser kalmadı.



Kıyık Caddesi de tarihi ve turistik noktaları olan bir bölgemiz olduğu için burada yapılan çalışmalar daha fazla ilgi çekmesini ve daha fazla turist gelmesini sağlayacak. Böylece yaşanacak turist hareketliliği kent ekonomisine de can katacak. Tüm hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun."

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