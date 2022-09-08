Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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EDİRNE (AA) - Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul yönünde seyreden F.K. idaresindeki 34 EPS 946 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen K.Y'nin kullandığı PB 1258 EC Bulgar plakalı tıra Babaeski yakınlarında arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü F.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü K.Y, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.





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