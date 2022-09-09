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EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Birlik'in açıkladığı ayçiçeği avans ödemesi fiyatını değerlendirdi.

Gaytancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada birliğin yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği için ton başına 12 lira fiyat açıkladığını anımsattı.

Bu yıl iyi bir rekolte beklendiğini ifade eden Gaytancıoğlu, "Yüzde 40 yağlı ayçiçeği için beklentimiz 16 liraydı. Arada 4 liralık fark var, yüzde 25 aşağıda bir durum var. 2020'de artış trendine gelen ayçiçeği ekimleri 2021'de rekolte 1,5 milyon tonlara ulaşmış bu sene de 1,7 milyon ton bekliyoruz. Yani Türkiye yağ açığını kapatabilir. " dedi.

- Edirne Belediyesi 10 tiyatro oyuncusu istihdam edecek

Edirne Belediyesi, yeni kurulacak olan Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu’nda görev yapacak 10 tiyatro oyuncusu için Türkiye İş Kurumu üzerinden işçi alımı gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, başvuracak adayların 4 yıllık tiyatro eğitimi veren fakültelerin veya Devlet Konservatuarlarının oyunculuk bölümü mezunu olmaları gerektiği belirtildi.

Başvuruların internet üzerinden alınacağı belirtilen açıklamada, "Adaylar başvurularını 12 Eylül - 22 Eylül tarihleri arasında personelmd@edirne.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek. Adayların komedya, tragedya, şiir parçası hazırlayarak oyun sergilemeleri gerekmekte olup ayrıca dans ve müzik yeteneklerinden de değerlendirilecektir." denildi.

- Sporcu Elif Başkut'un başarısı

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral'ın öğrencisi Elif Başkut, Ümitler Dünya Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda karma takımlar mücadelelerinde Türkiye Milli Takımı üçüncü oldu.

Üçüncülük müsabakasında Ukrayna’yı 4-3’lük skorla yenen milli takımın sporcularından Elif Başkut, başarılı performansı ile göz doldurdu.

Trakya Üniversitesinin kendisi ve öğrencisine sağladığı imkanlar neticesinde bu başarıların geldiğini belirten Doç. Dr. Şengül Demiral, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Üniversitesi ailesine teşekkür etti.



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