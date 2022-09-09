Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Birlik'in açıkladığı ayçiçeği avans ödemesi fiyatını değerlendirdi.

Gaytancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada birliğin yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeği için ton başına 12 lira fiyat açıkladığını anımsattı.

Bu yıl iyi bir rekolte beklendiğini ifade eden Gaytancıoğlu, "Yüzde 40 yağlı ayçiçeği için beklentimiz 16 liraydı. Arada 4 liralık fark var, yüzde 25 aşağıda bir durum var. 2020'de artış trendine gelen ayçiçeği ekimleri 2021'de rekolte 1,5 milyon tonlara ulaşmış bu sene de 1,7 milyon ton bekliyoruz. Yani Türkiye yağ açığını kapatabilir. " dedi.

- Edirne Belediyesi 10 tiyatro oyuncusu istihdam edecek

Edirne Belediyesi, yeni kurulacak olan Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu’nda görev yapacak 10 tiyatro oyuncusu için Türkiye İş Kurumu üzerinden işçi alımı gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, başvuracak adayların 4 yıllık tiyatro eğitimi veren fakültelerin veya Devlet Konservatuarlarının oyunculuk bölümü mezunu olmaları gerektiği belirtildi.

Başvuruların internet üzerinden alınacağı belirtilen açıklamada, "Adaylar başvurularını 12 Eylül - 22 Eylül tarihleri arasında personelmd@edirne.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek. Adayların komedya, tragedya, şiir parçası hazırlayarak oyun sergilemeleri gerekmekte olup ayrıca dans ve müzik yeteneklerinden de değerlendirilecektir." denildi.

- Sporcu Elif Başkut'un başarısı

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral'ın öğrencisi Elif Başkut, Ümitler Dünya Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda karma takımlar mücadelelerinde Türkiye Milli Takımı üçüncü oldu.

Üçüncülük müsabakasında Ukrayna’yı 4-3’lük skorla yenen milli takımın sporcularından Elif Başkut, başarılı performansı ile göz doldurdu.

Trakya Üniversitesinin kendisi ve öğrencisine sağladığı imkanlar neticesinde bu başarıların geldiğini belirten Doç. Dr. Şengül Demiral, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Üniversitesi ailesine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere yeni eğitim dönemine "uyku borcu"nu kapatarak girmeleri tavsiyesi
YEREL HABERLER Öğrencilere yeni eğitim dönemine "uyku borcu"nu ...
CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Trakya'da kutlandı
YEREL HABERLER CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Trakya'da kutlandı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı
YEREL HABERLER Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltına ...
Edirne Valisi Kırbıyık, sergilenen silahları inceledi
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, sergilenen silahları inceledi ...
Edirne Valiliği İYEMER'de 4 binden fazla vatandaş ilk yardım eğitimi aldı
YEREL HABERLER Edirne Valiliği İYEMER'de 4 binden fazla vatandaş ilk ...
Bulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Bulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında ...
Edirne'de 13 kilogram afyon sakızı ile 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 13 kilogram afyon sakızı ile 967 adet ...
Büyük zaferin 100'üncü yılında, Edirne'de yerli ve milli silahlar sergilendi
YEREL HABERLER Büyük zaferin 100'üncü yılında, Edirne'de yerli ve ...
Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 12 bin lira avans ödemesi
YEREL HABERLER Yüzde 40 yağ oranlı ayçiçeğinin tonuna 12 bin lira ...
Kapıkule'de durdurulan araçta 4 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kapıkule'de durdurulan araçta 4 kilo 640 gram ...
Kapıkulu'de durdurulan araçta 4 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkulu'de durdurulan araçta 4 kilo 640 gram ...
Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı:
YEREL HABERLER Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını ...
Edirne'de traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı ...
Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi
YEREL HABERLER Edirne'de "yerli ve milli silahlar" sergilendi
Kıyık Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Kıyık Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına ...
Edirne Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top mermisi bulundu
YEREL HABERLER Edirne Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top ...
Keşan'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
YEREL HABERLER Keşan'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne Yeni Sarayı kazısında patlamamış top mermisi bulundu
YEREL HABERLER Edirne Yeni Sarayı kazısında patlamamış top mermisi ...
Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, iş yeri kiraları 50 bin liraya çıktı
YEREL HABERLER Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, iş yeri kiraları ...
Edirne'de köylüler "devlet destekli proje" sayesinde badem üreticisi oldu
YEREL HABERLER Edirne'de köylüler "devlet destekli proje" sayesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.