Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili Uzunköprü ilçesinde durdurdu.

FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan otomobildeki S.Ç, V.Ç, S.Ö, H.B. ve E.E. yakalandı.

Otomobil sürücüsü O.G, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.





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