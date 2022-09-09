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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Lalapaşa'da polis ekipleri tarafından vatandaşlara "KADES" ve "UYUMA" bilgilendirme çalışmaları düzenlendi.

Lalapaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı kapsamında bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Polis ekiplerince, pazar yeri ve kıraathanelerde vatandaşlara farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimlerde aile içi şiddet, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı.

- Kaymakam Kaya okulları ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçe merkezindeki okulları ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, yeni eğitim dönemi öncesi okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeni dönem öncesi yapılan hazırlıklar hakkında bilgi alan Kaya, değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, uyum haftası kapsamında okula başlayan öğrencilerle de bir araya geldi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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