Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında adresi tespit edilen şüphelinin evinde ve aracında arama yaptı.

Aramada 84,67 gram esrar, uyuşturucu hazırlanması ve satışında kullanılan çeşitli malzemeler ile tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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