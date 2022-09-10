Edirne otoban gişelerinde "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışması yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Kadına El Kalkamaz" farkındalık çalışmaları kapsamında otoban gişelerinde sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi" projesi çerçevesinde kent geneline farkındalık çalışmaları yapılıyor.



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı işbirliğindeki otoban gişelerinde "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla çalışma gerçekleştirdi.



Farkındalık çalışması kapsamında sürücü ve yolculara broşür ve el ilanı dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.



Eğitim ve farkındalık çalışmalarının düzenli olarak süreceği belirtildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.