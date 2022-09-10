Edirne'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İ.S. idaresindeki 22 HZ 476 plakalı hafif ticari araç, Küçükdöllük köyü yakınlarında, E.E'nin kullandığı 22 DA 123 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza nedeniyle hafif ticari araç tarlaya devrildi, otomobil tarlaya girdi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan E.E'nin, arkadaşlarının aracıyla hastaneye gittiği ve kullandığı aracı da arkadaşından ödünç aldığı öğrenildi.

Diğer sürücü İ.S. ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, E.E'nin stajyer sürücüyken alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.

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