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41 yıldır koşan Edirneli master milli atlet, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor

AA

41 yıldır koşan Edirneli master milli atlet, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de atletizmi hayatının merkezine koyan ve 41 yıldır ulusal ve uluslararası organizasyonlarda koşan 56 yaşındaki master milli atlet Zekeriya Yılmazel, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Atatürk'ün doğumunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında 1981 yılında düzenlenen yarışmaya koşucu olarak katılan Yılmazel, o günden itibaren koşmayı hiç bırakmadı.

Genç yaşlarda elde ettiği dereceler ve spor yapmanın faydasını gördükten sonra atletizme devam eden Yılmazel, başarılı spor hayatı sayesinde Devlet Su İşleri'nde işçi kadrosundan işe girdi.

Yılmazel, meslek yaşamında ve emekli olduktan sonra da koşmayı bırakmadı, katıldığı yarışlarda rekorlar kırıp birçok kez kürsüye çıkmayı başardı.

Masterlerde milli formayı giyen Edirne Şahi Spor Kulübü sporcusu Yılmazel, 2019 yılındaki Balkan Şampiyonası'nda 1500 ve 3000 metrede ipi göğüsleyerek altın madalyaya ulaşmayı başardı. Yılmazel, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.


- "Koşmak hayatımın bir parçası"


Koşmayı "yaşam tarzı" olarak niteleyen Yılmazel, AA muhabirine, 15 yaşından beri atletizm yaptığını söyledi.

Yılmazel, tüm yaşamının atletizm çevresinde şekillendiğini belirterek, "Koşmak hayatımın bir parçası. Koşmak benim için yemek yemek ve uyumak gibi." dedi.

Başarılı atlet, küçük yaşlarda köyde ailesinin koyunlarına baktığını, atletizme başlamasıyla hayatının değiştiğini vurguladı.

Ailesinin ilk başlarda koşmasını köydeki işlerden dolayı çok onaylamadığını anlatan Yılmazel, şunları kaydetti:

"İlk önce kendi ailem 'Niye koşuyorsun?' dedi. Ama koşunun sayesinde işe girdim ve 30 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Köyde koyun bakıyordum ve Havsa ilçesinde yarış vardı, o yarışa katılıp birinci oldum. Ardından Edirne'de yarış vardı buraya abim getirdi ve yine birinci oldum. O zaman köyde bir tek telefon bakkalda vardı. Yarışlar oldukça beni çağırıyorlardı. Ankara'ya gönderdiler ve Türkiye 4'üncüsü oldum. 1987'de DSİ'ye işçi alımı olacaktı, bana 'Çalışır mısın?' diye sordular, ben de kabul ettim. İşe girdikten bir süre sonra hafta sonu köye gittim, abim pazartesi günü 'Koyunları kim güdecek?' diyerek salmadı beni. 3 gün salmadı sonra kaçıp işe geldim ve 2-3 sene köye gitmedim. O zamandan beri koşuyorum, spor sayesinde kendimizi kurtardık."


- "Kendi ülkemizde yapılacağı için kürsüye çıkmak istiyoruz"


Yılmazel, spor yaşamı boyunca gerek ulusal gerekse uluslararası organizasyonlarda birçok şampiyonluğunun bulunduğunu dile getirdi.

Yeni hedefinin şubat ayında Türkiye'de yapılacak Balkan Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak olduğunu ifade eden Yılmazel, şunları söyledi:

"Masterler Avrupa Şampiyonası'nda 8'inci oldum. Balkan Şampiyonası'na iki kez katıldım. İlkinde iki 2'ncilik, diğer katıldığım şampiyonada ise iki 1'incilik kazandım ve Balkan şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonluklarım var. Masterlerde 800 metrede 2.16 dakika koşarak Türkiye rekoru kırdım. Maratonlarda koşuyorum ve bu yarışlarda da derecelerim var. Önceden gençlerde koşuyordum şimdi masterlerde koşuyorum. 2023'ün şubat ayında bir Balkan Şampiyonası var, İstanbul'da yapılacak. Kendi ülkemizde yapılacağı için kürsüye çıkmak istiyoruz. Antrenörüm ve masörüm eşliğinde iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Şampiyonada 800 ve 1500 metrede koşacağım."

Spor sayesinde sağlıklı bir yaşam sürdüğünü de vurgulayan Yılmazel, "Sağlığım yerinde, doktora gitmiyorum sadece spor sakatlığım olduğunda masörüm tedavimi yapıyor. Bugüne kadar ameliyat olmadım, abilerim tansiyon ve şeker ilacı kullanıyor, ben hiçbir ilaç kullanmıyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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