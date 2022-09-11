AK Parti Edirne İl Başkanı İba yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



İba, mesajında yaz tatilinin ardından öğrencilerin yeniden okula dönme heyecanı yaşadıklarını belitti.



Öğrencilere, öğretmenlere ve bütün idarecilere görevlerinde başarılar ve kolaylıklar dileyen İba, mesajında şunları kaydetti:



"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını bizler de onlarla birlikte yaşıyoruz. Edirnemizde de toplam 55 bin 417 öğrenci eğitim öğretim hayatına devam edecektir. 3 aylık bir tatilin ardından okullarına geri dönen öğrencilerimize başarılar diliyorum."







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