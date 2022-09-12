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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali sona erdi.

Keşan Belediyesi ve Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) işbirliğinde "Bisikletli Ölümleri Dursun" sloganıyla 9 - 11 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Polonya, Bulgaristan ve İskoçya'dan bisikletçiler katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, festivale 350 bisikletçinin katıldığını belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Helvacıoğlu, "Bisiklete önem veriyor, Keşan’da bisiklet yollarını daha da geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki sene de Atamızın emanetini Cumhuriyetimizin 100. yılında bize yakışan bir festivali yapmaya bugünden hazırız." ifadelerini kullandı.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme de Keşan Belediyesine verdiği destek için teşekkür ederek, yurt dışından katılım olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Festivale katılan Polonyalı bisikletçi Sebastian Filipkowski de oluşturulan rotalarda bisiklet sürmenin heyecan verici olduğunu, önümüzdeki yıl tekrar katılmak istediğini ifade etti.

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