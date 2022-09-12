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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,382 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,309 6,382 Ayçiçeği Kg 10,757 12,539 Süpürge teli Kg 22,700 28,120 Dana Kg 41,500 66,600 İnek Kg 23,900 46,600

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