Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi

Ukrayna savaşı: Rusya'nın kayıpları Putin için ne anlama gelecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçenin çeşitli noktalarında servislerde çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesinin olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler ruhsat, ehliyet kontrolü, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı "dur" lambasının bulunup bulunmadığını, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığını da denetledi.

Yönetmeliğe uymayan servislere ceza uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.