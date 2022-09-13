Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan'da, üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde şüpheli C.D'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli C.D, gözaltına alındı.
- Bisiklet hırsızlığı
Edirne'de bisikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan E.B, evinin önüne bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.
E.B, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Evden hırsızlık
Keşan'da bir kişi evinden 5 bin lira çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Büyük Cami Mahallesi'nde yaşayan A.S, bakkala gittikten sonra eve döndüğünde 5 bin liranın olmadığını fark etti.
Ev sahibi, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.