Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Millet Bahçesi'nin Edirne için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün Edirne'de 250 dönümlük bir alanda yer alan 'Söğütlük' olarak bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yerini 'Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi kararını yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Millet Bahçesi'nin kent için bir ihtiyaç ve yıllardır beklenen bir yatırım olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"İktidarın son yıllarda bazı şehirlerde yapmış olduğu Millet Bahçeleri, Edirnemizde de ihtiyaç duyulan ve beklenen bir yatırımdı. Edirne Kent Ormanı’nın Millet Bahçesine dönüştürülmesi projesiyle ilgili ihalenin 20 Eylül'de yapılacağının açıklanması halkımız tarafından sevinçle karşılanmıştır."

- Edirne Valisi Kırbıyık'a ziyaretler

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'a ziyaretler devam ediyor.

Kırbıyık, Emekli Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ender Bilar, iş insanı Ahmet Tatlıses, Trakya Teknokent DDI Teknolojileri Firması Kurucusu Kasım Ali Abbas'ı makamında kabul etti.

Edirne'nin Sesi Gazetesi sahibi Hüseyin Çetin, Yazı İşleri Müdürü Tamer Yavuz, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Doç. Dr. Selin Küçükkancabaş ve Doç. Dr. Nevin Üzerem de Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

- AGD Başkanı İriş'ten yeni eğitim öğretim yılı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İriş, mesajında, çocukların akademik anlamda eğitimlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Çocukların kişilik gelişiminde, yeteneklerinin keşfinde iş birliği içinde çalışırken sadece akademik başarıyı hedeflemek yeterli olmadığını ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Eğitim verirken yüksek insani değerlerimizi geleceğe taşımak için akıl ve bilginin yanında sevgi ve hoşgörü daima olmalıdır. Başarılı bireyler yetiştirirken aynı zamanda, bunu değerlerine sahip çıkan bir kişilikle tamamlamamız çok önemlidir. Bu sebeple 'İlk Ders Ahlak ve Maneviyat' sloganı ile hareket ediyor ve gençlerimizi bu düstur üzere yetiştirmeye gayret ediyoruz."

- Helvacıoğlu'nun ziyaretleri sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun, gençlerle esnaf ziyaretleri sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, genç asistanı Ali Yaman Kerey ile esnafı ziyaret etti, toplantılara katıldı.

İlçeye katkıda bulunmak için gençlerin fikirlerinin önemli olduğunu belirten Helvacıoğlu, ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi ...
Aşırı üzüntü "kırık kalp", aşırı sevinç "mutlu kalp" sendromuna neden olabilir
YEREL HABERLER Aşırı üzüntü "kırık kalp", aşırı sevinç "mutlu kalp" ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi
Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne ...
Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp kapağı ameliyatsız yenilendi
YEREL HABERLER TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp kapağı ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali sona erdi
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de mehteranlı, zeybekli dersbaşı
YEREL HABERLER Edirne'de mehteranlı, zeybekli dersbaşı
Vali'nin okul ziyaretinde sıra altına saklanan minik öğrenci gülümsetti
YEREL HABERLER Vali'nin okul ziyaretinde sıra altına saklanan minik ...
Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında /Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında ...
Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında
YEREL HABERLER Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında
Edirne'de yolcu minibüsünün çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Edirne'de yolcu minibüsünün çarptığı kadın öldü
Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı yeni eğitim öğretim ...
Yurt dışından getirdikleri araçları sahte belgelerle satan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yurt dışından getirdikleri araçları sahte belgelerle ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba yeni eğitim öğretim ...
Edirne merkezli "change" araç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne merkezli "change" araç operasyonunda 4 şüpheli ...
Marmara için  'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için  'kuvvetli yağış' uyarısı
Edirne'de Gazimihal Köprüsüne sprey boya ile yazılan yazılar temizlendi
YEREL HABERLER Edirne'de Gazimihal Köprüsüne sprey boya ile yazılan ...
"Saat doktoru" zanaatını 3 metrekarelik iş yerinde icra ediyor
YEREL HABERLER "Saat doktoru" zanaatını 3 metrekarelik iş yerinde ...
41 yıldır koşan Edirneli master milli atlet, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER 41 yıldır koşan Edirneli master milli atlet, Balkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.