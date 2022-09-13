Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre hırsızlık suçundan aranması olan E.Ş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan E.Ş, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.