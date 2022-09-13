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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi Kent Müzesi projesi, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, müze projesinin, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 21'incisi düzenlenen yarışmanın "Uygulama Ödülleri" kategorisinde ödül almaya hak kazandığını belirtti.

Yarışmaya 34 üye belediyenin 67 projeyle katıldığını dile getiren Avcı, "TKB üyesi belediyelerin 'kimlikli kent' kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekanlarının geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıların restore edilerek yeniden işlev kazandırılması ve yaşayan, canlı odaklara, kamusal alanlara dönüştürülmesini destekliyor. Ödül töreni eylül sonunda İstanbul’da yapılacak olan TKB meclis toplantısında düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

- Keşan Belediyesi ambalaj atığı protokolü imzaladı

Keşan Belediyesi, Orhunlar Kağıt ile ambalaj atığı protokolü imzaladı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, protokol imza töreninde insana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Atıkların geri kazandırılarak hem çevrenin korunduğunu hem ekonomiye katkı sağlandığını dile getiren Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak amacımız geri dönüşümü çocuklarımız ve gençlerimizden başlayarak bir yaşam biçimi haline getirmek. Atıklarımızı geri dönüştürürsek ülkemizin doğal kaynaklarını da korumuş oluruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, 2021 yılında 3 bin 130 ton kağıt ve plastik ambalaj atığı topladıklarını, vatandaşların geri dönüşüme kazandırılabilecek atıklarla ilgili Alo 153 Çözüm Masası'na bilgi verebileceğini kaydetti.

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