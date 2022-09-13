Akademisyene bu kez tehdit! Nedeni şoke etti

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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir, paylaşım mağazasına destek çağrısında bulundu.

Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, paylaşım mağazasında öğrenciler için giyim eşyası, çanta ve kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hayırseverlere destek çağrısında bulunan Akdemir, "Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesindeki paylaşım mağazamızda çocuk kıyafetleri ile kırtasiye malzemelerine ihtiyaç var. Keşan’daki tüm kırtasiye sahipleri ve hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Herkes eşya bağışında bulunabilir. Okul çağındaki çocuklarımızın küçülen kıyafetlerini de bağışlayabilirsiniz. ALO 153 Çözüm Masası üzerinden bizle iletişime geçilmesi halinde eşyaları evden alabiliriz." ifadelerini kullandı.

- Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okul ziyaretlerinde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karaağaç Ortaokulu ve Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde öğretmenler ve okul müdürleriyle bir araya gelen Arpacı, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.



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