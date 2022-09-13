Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekipleri okul çevrelerinde uygulama yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden 110 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, 693 kişinin sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan R.A ve O.J gözaltına alındı.

Kahvehane, internet kafe, büfe ve metruk binalarında kontrol edildiği uygulamada, trafik ekipleri de 10 araç sürücüsüne 16 bin 444 TL ceza yazarken 2 araç trafikten men edildi.



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