Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı

AA

Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekipleri okul çevrelerinde uygulama yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden 110 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, 693 kişinin sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan R.A ve O.J gözaltına alındı.

Kahvehane, internet kafe, büfe ve metruk binalarında kontrol edildiği uygulamada, trafik ekipleri de 10 araç sürücüsüne 16 bin 444 TL ceza yazarken 2 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla ...
Edirne'de çeltik hasadı, 'tarla günleri' ile başladı
YEREL HABERLER Edirne'de çeltik hasadı, 'tarla günleri' ile başladı
Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor
YEREL HABERLER Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den Pakistan'a 1000 koli gıda yardımı
YEREL HABERLER Edirne'den Pakistan'a 1000 koli gıda yardımı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi ...
Aşırı üzüntü "kırık kalp", aşırı sevinç "mutlu kalp" sendromuna neden olabilir
YEREL HABERLER Aşırı üzüntü "kırık kalp", aşırı sevinç "mutlu kalp" ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi
Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne ...
Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp kapağı ameliyatsız yenilendi
YEREL HABERLER TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp kapağı ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Saros Körfezi 9. Dağ Bisikleti Festivali sona erdi
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de mehteranlı, zeybekli dersbaşı
YEREL HABERLER Edirne'de mehteranlı, zeybekli dersbaşı
Vali'nin okul ziyaretinde sıra altına saklanan minik öğrenci gülümsetti
YEREL HABERLER Vali'nin okul ziyaretinde sıra altına saklanan minik ...
Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında /Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Midibüsün çarptığı kadın öldü; kaza araç kamerasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.