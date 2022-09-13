TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan, sosyal konut projesine ilişkin açıklama:

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak nitelendirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara çok büyük imkanlar sağladığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk müjdesini verdiği ve milletin heyecanla beklediği projeyi hizmete sunmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Hazırlanan çalışmayı yüzyılın projesi olarak nitelendirdiklerini aktaran Aksal, şunları kaydetti:



"Bu proje, tarihte eşi görülmemiş bir kapsamla ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara çok büyük imkanlar sağlayacak. Bu kapsamda 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapmayı hedefliyoruz. Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjanı, bunun yanı sıra 50 bin konutu da gençlerimize ayırıyoruz. Konut, arsa ve işyeri merkezli bu sosyal proje için Cumhurbaşkanımıza milletim adına şükranlarımı sunuyor, şimdiden yararlanacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum."

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