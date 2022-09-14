Edirneli çeltik üreticileri "su maymunları"ndan dertli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirneli çeltik üreticileri "su maymunları"ndan dertli

AA

Edirneli çeltik üreticileri "su maymunları"ndan dertli

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne'deki Meriç ve Tunca nehirleri ile Gala Gölü'nde sayıları artan su maymunlarının bölgedeki tarım alanlarına zarar verdiği belirtiliyor.

Güney Amerika kökenli istilacı tür olan su maymunları, Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir alanda dağılım gösteriyor.

Kürkü için yetiştirildikleri Bulgaristan'daki çiftliklerden kaçarak nehirden geldikleri Trakya'da ilk kez 1984'te görülen su maymunlarının Edirne'deki popülasyonu son yıllarda arttı.

Geçmişte tek tük rastlanılan kemirici tür, Meriç ve Tunca nehirleri ile Gala Gölü civarlarında çokça görülmeye başlandı.

- "Sapı kesip içindeki özünü yiyor"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, su maymunlarının çeltik arazilerine ciddi zarar verdiğini söyledi.

Arabacı, Edirne'de her geçen gün sayıları artan su maymunları için acil önlem alınması gerektiğine işaret etti.

Su maymununun çeltiği ilk çıktığı zaman köküyle çıkarıp tamamını yiyerek beslendiğini ifade eden Arabacı, "Çeltik kartlaşmaya başladığında, sapa kalktığı dönemlerde de suyun üzerinden sapı kesip içindeki özünü yiyor, kalan saplarla da tavaların içerisinde kendine yuva yapıyor." dedi.

Su maymunlarının bölgede sorun haline geldiğini vurgulayan Arabacı, mücadele edilmezse üreticinin sorunun üstesinden gelemeyeceğini belirtti.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar da su maymunlarının nehirlerin taşmasıyla Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldiğini ve bölgede çoğaldığını söyledi.

Su maymunlarının çeltiğe zarar verdiğini anlatan Balcılar, "Ektiğimiz çeltiği köküyle birlikte çıkartıp yiyor. Çayırda otlar gibi çeltikte otluyor. Büyük zararlar veriyor. Balıkçılarımızın ağlarını da parçalıyor." dedi.

Balcılar, su maymununun verdiği zararla ilgili bir ölçümün olmadığını ifade etti.

Hayvanın beslenmek için girdiği her tarlaya küçük de olsa zarar verdiğinin altını çizen Balcılar, "Su maymunu girdiği tarlanın belli alanlarına zarar veriyor, beslenme yapıyor orada çünkü. Şu ana kadar 'şu kadar alanda zararları var' diyebilecek bir ölçüm yok. Kimi çiftçinin tarlasında 5 kökü yemiştir, kiminde 50 kök, şu an bir istatistik yok elimizde fakat zarar veriyor hayvan." ifadelerini kullandı.

İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan da su maymunlarının Türkiye'de çeltiğin en çok yetiştirildiği İpsala'da en fazla Gala Gölü çevresinde olduğunu dile getirdi.

- "Bazı türlerin de ortadan kalkmasına neden oluyor"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ, yaklaşık 20 yıldır istilacı bitkiler ve hayvanlar üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye'de her canlı grubundan istilacı türlerin bulunduğunu aktaran Uludağ, özellikle Edirne'de sayıları her geçen gün artan su maymunlarının bunların başında geldiğini dile getirdi.

Su maymunlarının Güney Amerika kökenli istilacı bir tür olduğunu belirten Uludağ, şunları kaydetti:

"Su maymunu önemli bir zararlı, Meriç ve Tunca nehirlerinde sayıları artan su maymunları nehrin yatağında bozulmalara neden oluyor. Nehir yataklarını kazarak yuva yapıyor. Sayıları da fazla olunca yatakta bozulmalar oluyor. Bir de nehirlerde bitki örtüsüne zarar veriyor. Bitki örtüsü ve bazı bitki türleriyle besleniyor. Bitki türleri tükenince o türlere bağlı yaşayan canlıları da etkiliyor. Mesela su kuşları yuva yapacak yer bulamıyor. Tarım alanlarına zarar veriyor. Su maymunları Avrupa Birliğinde bu tür mücadele edilmesi gereken hayvanların başında geliyor. Çok fazla ürüyorlar, ortalıkta gezmediği için de çok fazla mücadele edilmiyor. Devamlı beslendikleri için nehirlerde bazı türlerin de ortadan kalkmasına neden oluyor."

Önlem alınması gerektiğini vurgulayan Uludağ, "Bölgede özellikle çeltik tarımı yapılıyor. Çeltik tarlalarına da girmeye başladılar. Eğer önlem alınmazsa gerçekten çok fazla zarar verebilir ayrıca su maymunları Gala Gölü'nde sazlar ve nilüferleri yiyerek ve tahrip ederek diğer canlıların hayat alanlarını da ortadan kaldırıyor. Biyolojik çeşitliği azaltıyor. Özellikle kuşların üremesi engelliyor." diye konuştu.

Uludağ, su maymunu türünün Türkiye'de yayılış gösterdiği alanlarda saz bitkisi ile tarım ürünleri pirinç ve yonca üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Önceleri sadece Meriç ve Tunca nehirlerinde görülen su maymunlarının hemen hemen tüm bölgeye yayıldığını anlatan Uludağ, bunların kafeslerle tutulabileceğini, uzun dönem programlar yaparak sayılarının azaltılabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasta yakınına doktora hakaretten ceza
YEREL HABERLER Hasta yakınına doktora hakaretten ceza
Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı
YEREL HABERLER Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için ...
Edirne Valisi Kırbıyık Uzunköprü'yü ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık Uzunköprü'yü ziyaret etti
TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan, sosyal konut projesine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan, sosyal konut projesine ...
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, çeltik alım fiyatlarının hayırlı olmasını diledi
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba, çeltik alım ...
Edirne Valiliğinden "düzensiz göçmen geçişi" iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Edirne Valiliğinden "düzensiz göçmen geçişi" ...
Edirne Valiliği, Yunan medyasının 'göçmen geçişi' iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER Edirne Valiliği, Yunan medyasının 'göçmen geçişi' ...
Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Keşan'da yapılan uygulamada 2 şüpheli gözaltına ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla ...
Edirne'de çeltik hasadı, 'tarla günleri' ile başladı
YEREL HABERLER Edirne'de çeltik hasadı, 'tarla günleri' ile başladı
Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor
YEREL HABERLER Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den Pakistan'a 1000 koli gıda yardımı
YEREL HABERLER Edirne'den Pakistan'a 1000 koli gıda yardımı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Trakya'dan Pakistan'daki sel bölgesine gıda malzemesi ...
Aşırı üzüntü "kırık kalp", aşırı sevinç "mutlu kalp" sendromuna neden olabilir
YEREL HABERLER Aşırı üzüntü "kırık kalp", aşırı sevinç "mutlu kalp" ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi
Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, Tapu ve Kadastro 14. Edirne ...
Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Keşan'da öğrenci servisleri denetlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.