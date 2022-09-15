Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerince üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Mithat Paşa Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.B'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 27,76 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli E.B. gözaltına alındı.





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