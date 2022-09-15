Keşan'da silahla tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde silahla tehdit suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre silahla tehdit suçundan aranması olan A.E, Büyük Cami Mahallesi'nde bir otelde polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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