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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'de 20 yılda yapılan yatırımları açıkladı, yatırımların artacağını belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yıl önceki derslik sayısına kıyasla bugün kentteki derslik sayısının 2 kat arttığını ifade etti.

Söz konusu dönemde 3 bin olan öğretmen sayısının da bugün 5 bine ulaştığına vurgu yapan İba, şunları kaydetti:

"Eğitimde kalite, eğitimde fırsat eşitliği, her geçen gün artan nitelikli okul sayısı... Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yılda tüm kalemlerde eğitimde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlar artarak devam edecek.

İlimizde 2002 yılında 3 bin öğretmen varken, bugün 5 bine ulaştı. Derslik sayısı 2 binden, 4 bine yükseldi. Derslik başına düşen öğrenci sayıları ortaöğretimde 29'dan 15'e düştü."

İl Başkanı İba, mevcut eğitim yatırımlarına da değinerek ilkokul, ortaokul, öğrenci pansiyonu, spor salonu ve 2 anaokulunun yapımının devam edildiğini hatırlattı.



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