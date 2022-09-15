Edirne'de geçen ay 652 konut satıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de ağustos ayında 652 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında 123 bin 491 oldu. 652 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5’i Edirne’de gerçekleşti.

Kentte 652 konut satışının, 208’i ilk satış, 444’ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.



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