Vali Kürşat Kırbıyık Enez ilçesinde ziyaretlerde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Enez ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık ziyaretine, Enez Kaymakamı Cafer Ekinci'yi ziyaret ederek başladı. Kırbıyık yeni atanan Ekinci'ye görevinde başarı diledi.

Kırbıyık daha sonra Enez İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.

Talepleri dinleyen Kırbıyık, yaptığı konuşmada, taleplerin kısa sürede karşılanacağını belirtti.

Öncelikli talepleri en başta çözeceklerini belirten Vali Kırbıyık, "Buradaki temel öncelik, vatandaşın refah seviyesini etkileyecek sulama suyu, içme suyu gibi işler çok daha önceliklidir. Yine Keşan-Enez kara yolunun da standartlarının yükseltilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onu da önemsiyor ve öncelikli işler arasında değerlendiriyoruz. Bu hususlar tarımsal üretim, sanayi üretimi ve diğer alanlardaki çalışmalarımızın hepsini etkiliyor. Hep birlikte bir gayret ortaya koyarak, çalışarak, buradaki sorunların çözümü konusunda tüm birimlerimiz ellerinden geleni yapacaklar." diye konuştu.

Ardından Enez Belediyesi'ne geçen Vali Kırbıyık, Belediye Başkanı Özkan Günenç tarafından karşılandı. Kırbıyık, Günenç ile bir süre görüşerek ilçe hakkında bilgi aldı.

Atatürk Ortaokulu binasındaki incelemesi sonrasında Kırbıyık, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığına geçti.

Mesire alanı ve Sultaniçe köyünde incelemelerinin ardından Vali Kırbıyık, emekli Vali Enver Hızlan'ı evinde ziyaret etti.

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