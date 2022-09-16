Trakya Üniversitesi ile Altınay Teknoloji Grubu arasında iş birliği protokolü imzalandı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi ile Altınay Teknoloji Grubu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki heyet, Altınay Teknoloji Grubu'nu ziyaret etti.

Görüş alışverişinin yapıldığı toplantı sonunda Tabakoğlu ve Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay tarafından 3+1 İşyeri Eğitimi Protokolü imzalandı. Ayrıca iki kurum arasında 7+1 İşyeri Eğitim Sistemi'nin de hayata geçirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Protokolle Trakya Üniversitesi öğrencileri Altınay Teknoloji Grubunda staj imkanına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, 3+1 İşyeri Eğitim Sistemi ile öğrencilere daha mezun olmadan saha tecrübesi kazandırdıklarını belirtti.

Bu sisteme son olarak Altınay Teknoloji Grubu'nu dahil ettiklerini dile getiren Tabakoğlu, "Ülkemizin ilk operasyonel robotunu üreten, bugün geldiğimiz noktada ürettiği ürün ve hizmetlerle dünyanın birçok noktasında bizleri başarı ile temsil eden bir Altınay Teknoloji Grubu ile yükseköğretimde bölgemizin ve ülkemizin önde gelen kurumlarından Trakya Üniversitesi, öğrencilerimizin, evlatlarımızın ve ülkemizin kalkınması adına önemli bir iş birliğine imza attı." ifadelerini kullandı.

Altınay da protokolün gençler ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.





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