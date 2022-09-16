TBMM KEFEK Başkanı Aksal Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Aksal, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkan Yardımcısı Ragıp Çoraklı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ile Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Tabakoğlu, üniversitesinin faaliyet ve çalışmalarını aktardı.

Aksal da üniversitenin şehrin ve bölgenin en köklü kurumlarından biri olduğuna ve uluslararası alanda da önemli bir misyon üstlendiğine dikkati çekti.

Üniversitenin bugüne kadar ortaya koyduğu katkıyı bundan sonra da sürdüreceğine inandığını ifade eden Aksal, "Şehrin ve üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda TÜ'ye destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Toprak da TÜ'nün yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çalışmalar ile kent ve bölgesine sağladığı katkılardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çoraklı da UID hakkında bilgi vererek, TÜ'nün uluslararası çalışmaları ve vizyonu doğrultusunda iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

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