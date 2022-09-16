Edirne Belediyesi "Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi" kuruldu

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi bünyesinde kurulan Şehit Aileleri ve Gaziler Biriminin başına, şehit kardeşi belediye çalışanı getirildi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Türkiye'de yaşayan herkesin şehit yakınları ve gazilere derin bir sevgi duyduğunu belirtti.

Birimde görev alacak personelin de aynı sevgiye sahip olması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Gürkan, "Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize en kalpten hizmeti kim yapar dedik ve bir şehit yakınını bu birimin başına koyduk. Ayşe Orak Şahin bu birimin şefi olarak, sizin de içinizden biri olarak, size bu hizmeti sunacak. Sizin içinizden biri, evladınız, kardeşiniz." diye konuştu.

1994 yılında Hakkari Yüksekova’da şehit olan Piyade Komando Çavuş Ayhan Orak'ın kardeşi Ayşe Orak Şahin de kendisini bu göreve layık gören Gürkan'a teşekkür ederek, şehit aileleri ve gazilere en iyi hizmeti verebilmek adına elinden gelen çabayı göstereceğini belirtti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu da Gürkan'a şehit aileleri ve gaziler adına teşekkür etti.

Programa şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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