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EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette kaymakamlar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İlçede yapılan ve yapılması planlanan projeleri mevkidaşlarına anlatan Bulut, ziyaretlerinden dolayı Kaya ve Batı'ya teşekkür etti.

-Farkındalık eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Edirne Valiliği koordinesinde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimleri devam ediyor.

Farkındalık çalışmaları kapsamında Edirne İl Göç İdaresi personeline eğitim verildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimlerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi çalışmaları, sosyal destek hatları, "KADES" ve "UYUMA" projeleri hakkında bilgi verildi.

Düzenlenen farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

-Yardım tırı yola çıktı

Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi işbirliğiyle Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda malzemesi yüklü yardım tırı yola çıktı.

Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra hayırseverlerin katkılarıyla içerisinde un, yağ ve pirinç gibi temel gıda malzemelerinin yer aldığı 1000 gıda kolisi tırlara yüklendi.

Pakistan halkını zor günlerinde yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Edirne Valiliği koordinesinde başlatılan gıda yardım kampanyasına destek verdiklerini belirtti.



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