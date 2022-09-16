Jandarma trafik ekipleri 146 okul servisini denetledi

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 146 okul servisini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri eğitim öğretim yılının başladığı 12 Eylül'den bu yana okul servislerini denetliyor.

Ekipler Keşan'da 45, Uzunköprü'de 35, Enez'de 26, Havsa'da 14, merkez ilçede 12, Meriç'de 7, İpsala'da 5 ve Lalapaşa'da 2 olmak üzere 146 okul servisinde denetim gerçekleştirdi, 12 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

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