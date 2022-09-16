Edirne'de 1491 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde 1491 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ve 145 cep telefonu yedek parçası ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yunanistan vatandaşı C.M'nin kullandığı KON4578 plakalı otomobili Havsa ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada1491 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ve 145 cep telefonu yedek parçası bulundu.

Sürücü C.M, gözaltına alındı.

Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin 35 milyon lira olduğu değerlendirildi.









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