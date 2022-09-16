AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Dinç, kent sakinlerinin ulaşım sorununu dinledi:

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ayhan Dinç, vatandaşların ETUS'a yapılan zamlardan ve midibüslerin geç gelmesinden şikayetçi olduğunu bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dinç, kentte toplu taşıma hizmeti veren ETUS'un (Edirne Toplu Ulaşım Sistemi) Yeniimaret'teki merkezinden başlayıp durakları gezerek vatandaşların şikayetlerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinç, vatandaşların toplu taşıma ücretine yapılan zamlardan ve midibüslerin geç gelmesinden şikayetçi olduğunu belirterek, "Uzun süreli bekleyişlerinden dolayı isyan eden vatandaşlar, 40 ila 50 dakika boyunca duraklarda beklediklerini söylediler. Ulaşım araçlarının yetersizliğinden dolayı dakikalarca duraklarda beklediklerini ve iş yerlerine gitmekte yaşadıkları zorlukları anlattı. ETUS mağduru hemşehrilerimizin sesine kulak verdik. Edirne'miz bu mağduriyeti hak etmiyor. " ifadelerini kullandı.

Açıklamada, 2022 yılı içerisinde ETUS'a 3 kez zam yapıldığı, Edirne Belediyesi Meclisi ağustos ayı olağan toplantısında alınan son zam kararıyla öğrenci seyahat ücretinin 3 lira 80 kuruştan 4 lira 75 kuruşa, normal seyahat ücretinin 5 lira 50 kuruştan 6 lira 88 kuruşa, nakit biniş ücretinin de 7 liradan 8 lira 75 kuruşa yükseldiği kaydedildi.

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