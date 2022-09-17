Edirne Valisi Kırbıyık'dan Gaziler Günü mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık, mesajında, gazilerin Türk kahramanlığının sönmez meşaleleri olduğunu belirtti.

Tarihi boyunca, tüm zorluklara karşın hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen Türk milletinin, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur saydığını ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:



"Ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bu kutsal topraklar, aziz şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi neticesinde bizlere emanet edilmiş, ay yıldızlı bayrağımız yine aziz şehit ve gazilerimizin sayesinde bu mukaddes vatan üzerinde özgürce ve gururla dalgalanmaktadır.

Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetlerimizdir. Vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmek hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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