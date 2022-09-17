EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi 4. Uluslararası Kültür Mirası Çalıştayı sona erdi.

Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın kapanış programı Mimar Sinan Salonu'nda gerçekleşti.

Programa katılan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yaptığı konuşmada, Edirne'nin Traklar'dan, Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesinin sunacağı akademik bilginin, şehrin geleceğinin planlanması için çok önemli olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Burada değişik üniversitelerden hep birlikte bu ortak aklı ortaya koyduğunuz için teşekkür ediyoruz. Şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını çok daha profesyonel bir bakış açısıyla, çok daha düzgün ve uzun vadeli bir perspektifle sunmamız gerektiğinin farkındayız. Bu konuda sizlerin yol göstericiliği son derece kıymetlidir." diye konuştu.

Çalıştaya katılan öğrencilere sertifikalarını veren Vali Kırbıyık ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu daha sonra mimarlık öğrencilerinin eskiz çalışmalarından oluşan resim sergisini gezdi.

Edirne'nin somut ve somut olmayan kültürel mirasına yönelik seminerlerle başlayan çalıştayda, öğrencilere 5-9 Eylül 2022 tarihleri arasında İsveç, Kosova, Mısır, Portekiz, Suriye, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkelerden katılan akademisyenler tarafından çevrim içi eğitimler verildi.

Çevrim içi eğitimlerin ardından çalıştay yüz yüze eğitimlerle tamamlandı.





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