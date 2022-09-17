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EDİRNE (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, satranç turnuvasına verdikleri destekten dolayı Tulay'a teşekkür etti.

Ziyarette, Türkiye Satranç Federasyonu Edirne Temsilcisi Umut Güney, hakemler Alpay Elegeçmez ve Hasan Nural da yer aldı.

- Keşan'da meydan çalışması

Keşan kent meydanı çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, çalışmaları yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, çalışmaların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti.

Keşan meydanının güzel bir görünüme kavuşacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Meydanı, kafeleri, otopark alanları ile Keşan'a yepyeni bir vizyon kazandıracak projemizde hükümetimizin sonsuz desteği ve devletimizin öncülüğünde canla başla çalışıyoruz." dedi.

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