İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de öğrencilerle yaya geçidi boyadı

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EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de öğrencilerle yaya geçidini "kırmızıya" boyadı.

Soylu, Edirne'deki temasları kapsamında sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a kentten gönderilecek yardımların bulunduğu yardım tırını uğurlama programına katıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bekleyen tır, Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt'un duasının ardından uğurlandı.

Soylu, ardından Kapıkule'den yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlar ve tır sürücüleriyle sohbet etti.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, AFAD İl Müdürü Ali Altındal, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan, kaymakamlar katıldı.

Soylu, daha sonra Bakanlığın trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yürüttüğü yaya geçitlerinde "kırmızı çizgi" uygulamasının yapılacağı Selimiye Meydanı yakınlarındaki yaya geçidine geldi.

Buradaki boyama etkinliğine katılacak öğrencilerle bir araya gelen Soylu, öğrencilere trafikle ilgili sorular yöneltti. Doğru cevaplar alan Soylu öğrencileri alkışladı.

Bakan Soylu öğrencilerle yaya geçidindeki iki şeridi kırmızıya boyadı. Ardından öğrenciler bir ağızdan "Yayalar kırmızı çizgimiz." diyerek Soylu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşların öz çekim talebini yerine getiren Bakan Soylu, beraberindekilerle restorasyonu süren Selimiye Camisi'nde incelemede bulundu.









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