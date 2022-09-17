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İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığında konuştu:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığında konuştu:

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün uzun zamandan beri peşinde olduğumuz 2 terörist teslim oldular yurt içinde. Biz onlara bir şey söylüyoruz: 'Ya sarı torba ya teslim.' Yine bugün Beytüşşebap'ta kahraman jandarmamız 2 teröristi de etkisiz hale getirdi. Bugün 4 eksilme var." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığındaki teşkilat buluşmasında, terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü ve birçok yerin terörden arındırıldığını söyledi.

Terör örgütü üyesi sayısının 120'nin altına düştüğünü, Tendürek ve Amanosların tertemiz olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Buradan söylemek istiyorum, Tunceli'de 5 terörist kaldı. İnşallah yakında tertemiz olacak. Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin sınırları içerisinde bir tek hain terörist kalmayacak, tertemiz olacak. Bugün uzun zamandan beri peşinde olduğumuz 2 terörist teslim oldular yurt içinde. Biz onlara bir şey söylüyoruz: 'Ya sarı torba ya teslim.' Yine bugün Beytüşşebap'ta kahraman jandarmamız 2 teröristi de etkisiz hale getirdi. Bugün 4 eksilme var."

- "Bunlara fırsat verilmedi"

Mersin'de terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan 15 yaşındaki kız çocuğunun kurtarılarak ailesine teslim edildiğini anlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün başka bir şey daha oldu. Mersin'de 15 yaşındaki bir kızımızı annesinden ve babasından kaçırarak, ki annelerinin ve babalarının da beyanlarını televizyonlarda veriyorlar, verecekler, Mardin üzerinden Suriye'ye terör örgütüne götürmeye çalışırken Mersin Emniyet Müdürlüğünün, aynı zamanda Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın, aynı zamanda Jandarmamızın ortak bir operasyonuyla HDP'nin eski Toroslar İlçe Başkanı, 15 yaşındaki çocuğu kaçıran hain, namussuz o, artı şu anda da yine aynı onların siyasi partilerinden birinin il temsilcisi ama enselendin. Çocuk ailesine teslim edildi, bunlara fırsat verilmedi."

- "Yalanlarına ve iftiralarına rağmen geri adım atmadınız"

Bakan Soylu, darbelerle Türk milletini sindirmeye ve korkutmaya çalışanların başarılı olamadığını söyledi.

Darbelere karşı durduklarını belirten Soylu, "17-25 Aralık darbesini yaptılar, zannettiler ki kimse sokağa çıkamayacak, ürkecekler, korkacaklar. Tayyip Erdoğan fellik fellik ülkeyi gezdi. Bu milletin hakkını kimseye yedirmemek için meydanlarda bu milletle beraber oldu. Seçimlerde en yüksek oylardan birisini alarak yolculuğunu bu milletle beraber devam ettirdi." diye konuştu.

Soylu, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana üzerine gelinmesine rağmen tek bir geri adım atılmadığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Bu ülkede Gezi olaylarına rağmen, 17-25 Aralık darbesine rağmen, 27 Nisan e-bildirisine rağmen, 6-8 Ekim olaylarına rağmen, 15 Temmuz'a rağmen ve 15 Temmuz'daki o hain darbeye rağmen, ekonomik saldırılara rağmen, içerideki evet onların uşaklarının gazetelerinden, dergilerinden, sosyal medyalarından yalanlarına ve iftiralarına rağmen geri adım atmadınız."

- "Türkiye'nin savunma sanayindeki yerlilik oranı yüzde 80'e çıktı"

Soylu, AK Parti olarak büyük başarılara imza attıklarını, çok çalışarak hep birlikte güçlerine güç katacaklarını anlattı.

Dünyadaki krizden tüm ülkelerin etkilendiğini aktaran Soylu, Avrupa ve Amerika'nın bu krizde debelenmeye devam ederken Türkiye'nin üreterek ihracat ve istihdamını arttırarak çıkacağını vurguladı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardığına dikkati çekerek, silahlı insansız hava araçlarının yanında Türkiye'nin kendi mühimmatını da yaptığını kaydetti.

Türkiye'de sanayiden ulaşıma, güvenlikten altyapıya birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'yi kardeş, özgür ve hür bir ülke haline getirdiklerini söyledi.

Soylu, "Biz yüzyılın liderini yakaladık, Türkiye olarak yakaladık. Göreceksiniz, 100 yılın lideri sadece 780 bin kilometrekareye değil, etrafındaki coğrafyaya ve bütün dünyaya bizim medeniyetimizi Selimiye'yi nakşettiği gibi nakşedecek." dedi.

- "Masanın altından birbirlerine tekme atıyorlar"

Katılımcılara, "Türkiye'yi kime vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'na mı bırakacaksınız?" diye soran Soylu, konuşmasına şöyle tamamladı:

"Adam, Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede yapıldığını bilmiyor. Mübarek memlekette ilkokul okumadın mı? Ortaokul, lise, üniversite okumadın mı? Ömründe hiç Polatlı'ya gitmedin mi? Ömründe hiç Sakarya'dan geçmedin mi? Bir de inanarak anlatıyor. Yalanı o kadar güzel konuşuyor ki, o kadar güzel konuşuyor. Ama sınır ötesine tezkereye 'hayır' oyu vermesini biliyor değil mi? HDP ile PKK'yla iktidar oyunu kurmasını biliyor değil mi? Büyükelçilerle oynamayı biliyor değil mi? Nasıl oturulur, Amerika'nın, Avrupa'nın talimatı nasıl alınır? Ey Kılıçdaroğlu, senden önce bu ülkede sana benzeyen mandacılar vardı, tarihe gömdü bu millet tarihe gömdü. Özgür ve bağımsız bir Türkiye istiyoruz.

Masanın altından birbirlerine tekme atıyorlar, bunlar karakola düşerler. Korkuyorum iş bana düşecek yine. Masanın altından birileri tekme atıyor, bir de belediye başkanlarına bel altı çalışıyorlar. Ankara Belediye Başkanına bel altı çalışıyorlar, İstanbul Belediye Başkanına bel altı çalışıyorlar. O ona bel altı çalışıyor, bu buna bel altı çalışıyor. Türkiye yıllarca bu koalisyonlardan bıktı, Türkiye'yi bu koalisyonlar geri bıraktı şimdi tekrar Türkiye'yi koalisyonlara döndürmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyelim."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'deki konuşmasının ardından MHP ve Ülkü Ocakları Edirne il başkanlıklarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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