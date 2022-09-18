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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziler Günü'ne doğru

AA

Gaziler Günü'ne doğru

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şehit ve gazilerin vatan için verdiği mücadelenin tarih sayfalarında en yüce kahramanlık ve vatanseverlik destanı olarak yerini aldığını belirti.

Gürkan, Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, şehit aileleri ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Şehitlik ve gaziliğin, Türk milleti için onurların en büyüğü, şereflerin en yücesi olduğunu ifade eden Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

" Şehitlerimiz ve gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır. Şehit ve gazilerimizin vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için verdiği kutsal mücadele, tarih sayfalarında kahramanlık, vatanseverlik destanı olarak yerini almıştır. Tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilke ve devrimlerinin gerçek savaşçıları olan gazilerimizin başarı ve fedakârlıkları yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması sonrasında, Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921′de 'Mareşal' rütbesi ile 'Gazi' unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü kutluyor, tam bağımsız özgür bir Türkiye için, uğruna canlarını hiç çekinmeden ortaya koyan ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. "

- "Gazilerimizin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Gazilerin fedakarlıklarıyla Türk Milletine nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş bırakıldığına değindi.

Vatan topraklarını korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerin ülkenin onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden İba, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler Balkan Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Mısır ve Suriye'den Galiçya'ya, Kafkas Cephesi'nden İstiklal Harbi'ne kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde mücadele eden kahramanlarımızın aziz hatıralarıyla büyümüş bir nesiliz. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için onurların en büyüğü, şereflerin en yücesidir. Gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik Unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Bu anlamlı gün, TBMM'nin milletimiz adına Gazilerimize olan vefa borcunun ödenmesinin yıldönümüdür. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir. Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve her zaman gazilerimizin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz."

- "Gaziler Günü kutlu olsun"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu mesajında, Türk milletinin tarih boyunca en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve özgürlüğüne sahip çıktığını hatırlattı.

Şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmişin armağan edildiğini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Onların cesaretleri sayesinde şanlı bayrağımız, vatanımızın semalarında özgürce dalgalanmaktadır. Ülkemizin her bir köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak adına canı pahasına vatanı korumayı görev edinmiş bir milletin evlatları olarak gazilerimizin ve şehit ailelerimizin gururlarını, kederlerini paylaşıyoruz. Bugün bizler de ülkemizin gücüne güç katmak için çok çalışıyoruz. Bu topraklarda geçmişten bugüne milletimizin bağımsızlığı için mücadele etmiş, tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ise minnet ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun."

- "Hatıralarınıza sahip çıkmak ve onları yüceltmek bizim görevimizdir."

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekcanlı mesajında, zaferlerle dolu soylu Türk tarihinin temelinde kahramanlık ruhu olduğunu belirtti.

Aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin dün cephede vermiş oldukları şanlı mücadelenin, bu gün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağı olduğunu ifade eden Pekcanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz dün olduğu gibi bugün de yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericileridir. Vatan sevgisiyle dolu göğüslerini düşman karşısında siper eden, değil düşman elinin, düşmanın hain emellerinin bile vatan toprağına uzanmasına izin vermeyeceğiz. Gazilerimiz ve şehitlerimizin yazdığı destanlar asla unutulmayacak sonsuza kadar yaşayacaktır. Hatıralarınıza sahip çıkmak ve onları yüceltmek bizim görevimizdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizin gününü kutluyorum.

- "Tüm gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında atalarının emaneti olan bu ülkede huzur ve barış içinde yaşamak gerektiğini, herkesin ya şehit ya gazi torunu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bağımsızlığı, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğin korunması uğruna üstün fedakarlıklar göstererek, canı, kanı pahasına ölümüne göğsünü siper eden şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarının kıyamete kadar hafızalardan silinmeyeceğini vurgulayan Tekin, "Milletimizin özgürlüğü için canlarını seve seve ortaya koyan kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Onlar bizim ‘medarı iftiharımızdır. Yeni nesillere şehidi şehit yapan, gaziyi gazi yapan medeniyet değerlerimizin anlatılması gerekir. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, tüm gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.



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