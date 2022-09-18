EDİRNE (AA) Keşan ilçesinde "100. Yılda Zafer Yolunda" projesiyle ilgili toplantı düzenlendi.

Keşan Belediyesi ve Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) işbirliğiyle düzenlenen toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, SARDOS Başkanı Faruk Eker, proje ekibi katıldı.

Helvacıoğlu, toplantıda, Keşan 100. Yılda Zafer Yolunda projesinin sorunsuz şekilde geride bıraktıklarını belitti.

Keşan'daki tüm sosyal etkinliklerin destekçisi olduklarını anlatan Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Proje ekibimiz Konya Akşehir’den aldığı şanlı bayrağımızı 9 gün 650 kilometre boyunca pedal çevirerek, 9 Eylül’de İzmir Valiliği’ne teslim etti. Keşan’ı temsil eden 9 kahraman burada. Belediye personelimiz de içinde olduğu 9 kişi Faruk Başkanımız önderliğinde 9 şehri ziyaret etti. Ekibimiz ile birlikte 9 Eylül’de şanlı Türk Bayrağı’mızı İzmir Valiliğimize teslim ettik. Törene şahsım da hemşehrilerimi temsil etmek adına İzmir’de bulundu. Keşan’daki tüm sosyal etkinliklerin destekçisiyiz. Keşan’ın spor ve kültür ile markalaştığını gördükçe memnun oluyoruz. Herkes emek veriyor ve hepsi şehrimizin değeri. SARDOS da etkinlikleriyle farkındalık yaratıyor. Proje kapsamında ziyaret edilen noktalardaki belediye başkanlarımızın selamlarını aldım. Kendilerine ilgilerinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum."

SARDOS Başkanı Eker ise projeyle amaçlarının Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında çok büyük zorluklarla kazanılan bu zaferi tekrar hatırlatmak olduğunu belirtti.



- Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

7. Uluslararası Muğla Zurnazen Festivali’ne Keşan Belediyesi’nin destekleriyle katılan Yaşar Kömür, Başkan Mustafa Helvacıoğlu’nu ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kömür, desteklerinden dolayı Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu ise Keşan'ı Muğla'da düzenlenen festivalde gururla temsil eden Kömür'ü ağırladıklarını ifade ederek,"7. Uluslararası Muğla Zurnazen Festivali'ne katılması için desteklediğimiz Yaşar Kömür'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim. Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz. Keşan'ımızı başarıyla temsil etti." dedi.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.