Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 6 ayrı dolandırıcılık suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, "kişini kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 ayrı yakalama emri bulunan H.B, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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