Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

AA

Edirne'deki göletlere 520 bin balık yavrusu bırakıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ve Süloğlu ilçelerinde, göletlere 520 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "2022 Yılı Balıklandırma Projesi" kapsamında kent genelinde göletlere balık bırakma faaliyetleri sürüyor.

Sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlamak için yapılan çalışmalar kapsamında İpsala'da, Yenikarpuzlu beldesindeki baraj göletine 200 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Programa katılan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, her yıl göletlere düzenli olarak balık bırakıldığını söyledi.

Süloğlu'ndaki programda da Süloğlu Barajı ve 6 gölete toplam 320 bin balık yavrusu salındı.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaya, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için balıklandırma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşan'da hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Keşan'da hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan ...
Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı ...
Marmara'da hava sıcaklığı 4- 9 derece düşüyor, yağmur geliyor
YEREL HABERLER Marmara'da hava sıcaklığı 4- 9 derece düşüyor, yağmur ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Gaziler Günü'ne doğru
YEREL HABERLER Gaziler Günü'ne doğru
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığında konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Edirne İl ...
Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan ...
Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan ...
Soylu, Bursa’da infaz koruma memurlarının servisine bombalı saldırı düzenleyen zanlıların yakalandığını açıkladı:
YEREL HABERLER Soylu, Bursa’da infaz koruma memurlarının servisine ...
İçişleri Bakanı Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı düzenlediği iddia edilen MLKP üyesi zanlıların yakalandığını açıkladı.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma ...
İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de öğrencilerle yaya geçidi boyadı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de öğrencilerle yaya ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'da gözaltı süresine yaptığı itiraz reddedildi
YEREL HABERLER Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'da gözaltı süresine ...
Asırlık Kore gazisi savaş sırasında yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor
YEREL HABERLER Asırlık Kore gazisi savaş sırasında yaşadıklarını ilk ...
Trakya Üniversitesi 4. Uluslararası Kültür Mirası Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi 4. Uluslararası Kültür Mirası ...
Edirne Valisi Kırbıyık'dan Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık'dan Gaziler Günü mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.