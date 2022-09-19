Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş'ın Gaziler Günü mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921 tarihinde mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin 101. yıldönümünde Gaziler Günü'nün kutlandığını belirtti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi, askeri ve siyasi konumu itibariyle geçmişten günümüze sürekli olarak iç ve dış odakların tehditlerine maruz kaldığını ve bu tehditlere karşı yapmış olduğu vatan savunmasında pek çok asker, polis, kamu görevlisi ve sivil vatandaşını şehit ve gazi verdiğini aktaran Özbaş, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, 15 Temmuz hain darbe girişimde, sınır ötesi harekatlarda milletimizin her bir ferdi istiklal ve istikbali için hiç çekinmeden canlarını feda etmişlerdir. Hainlere karşı duran kahraman askerlerimizle, polislerimizle omuz omuza dayanışma örneği gösteren aziz milletimizden çok sayıda kahraman; gazilik mertebesine yükselmiştir. Onların gösterdiği vatanseverlik ve cesaret, bu toprakların vatan olmasını sağlamıştır.

Bugün bizler, ülkemizde özgürce yaşayabiliyorsak, bunu kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Gazilik nesiller boyu taşınacak onurdur. Gazilerimiz ise şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Bu duygu ve düşünceler ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, millet, bayrak uğruna canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, ölümü göze almış gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."









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